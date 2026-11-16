Германия рискует исчерпать запасы газа в подземных хранилищах уже к марту 2027 года в случае суровой зимы и перебоев с поставками топлива. При этом европейские цены на газ с февраля выросли почти втрое, что создаёт серьёзные проблемы для промышленности. Об этом сообщает немецкое издание Focus.

По данным Gas Infrastructure Europe, на 11 ноября газохранилища Евросоюза были заполнены примерно на 72%, тогда как в Германии показатель составлял лишь 58%. На фоне приближения зимы ситуация осложняется дороговизной сжиженного природного газа и нестабильностью поставок с Ближнего Востока.

Как отмечает Focus, стоимость декабрьских газовых фьючерсов на европейском хабе TTF на минувшей неделе превышала 91 евро за мегаватт-час. Дополнительное давление на рынок оказывают перебои с транспортировкой энергоресурсов через Ормузский пролив.

Экономические последствия уже ощущают немецкие предприятия. Так, фарфоровая фабрика Kahla в Тюрингии прекращает работу после 182 лет существования. В последнее время её ежемесячные расходы на газ достигали 180 тысяч евро — примерно 16 миллионов рублей. Из-за финансовых трудностей без работы останутся около ста сотрудников. При этом, помимо высоких цен на энергию, предприятие столкнулось с недостатком заказов и проблемами с рентабельностью производства.

Согласно рассмотренному Focus сценарию европейских операторов газотранспортных сетей, при продолжительных морозах и ограниченных поставках СПГ запасы газа в Европе к концу отопительного сезона могут сократиться до 10%. Для этого сценария также учитывается сокращение потребления энергии на 15%. Германия при неблагоприятном развитии событий рискует израсходовать резервы уже в марте.

Ранее Life.ru сообщал о рисках нового скачка цен на газ в Евросоюзе из-за отказа от российского СПГ. Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков предположил, что Брюссель вряд ли перенесёт запланированный запрет на импорт российского сжиженного газа, несмотря на сокращение запасов в европейских хранилищах.