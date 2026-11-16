Европа за неполные три недели отопительного сезона израсходовала уже десятую часть газа, закачанного в подземные хранилища летом. К 14 ноября их заполненность сократилась до 70,55% — минимального уровня для этой даты с начала наблюдений в 2011 году. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

С 28 октября, когда европейские страны перешли к активному расходованию запасов, чистый отбор газа приблизился к 5 миллиардам кубометров. Это более чем вдвое превышает средний показатель за аналогичный период предыдущих пяти лет, следует из расчётов.

Для сравнения, год назад европейские газохранилища к середине ноября были заполнены примерно на 82%. Таким образом, нынешние запасы отстают от прошлогодних почти на 11,5 процентного пункта.

Снижение началось ещё в конце октября, когда европейские хранилища достигли осеннего максимума заполненности около 75%. С тех пор объёмы газа в них продолжают сокращаться, причём темпы расходования заметно превышают привычные для этого времени года.

Ситуация осложняется тем, что страны ЕС вступили в отопительный сезон с меньшими запасами топлива, чем в предыдущие годы. При этом газ продолжает поступать в Европу по трубопроводам и через терминалы СПГ, поэтому дальнейшая динамика резервов будет зависеть от потребления и объёмов поставок.

Ранее Life.ru сообщал, что Германия рискует полностью исчерпать запасы газа уже к марту 2027 года в случае суровой зимы и перебоев с поставками. На фоне сокращения резервов европейские цены на газ с февраля выросли почти втрое.