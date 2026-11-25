Совет Евросоюза одобрил предоставление Украине до 45 миллиардов евро финансовой помощи на 2027 год. Средства выделят в рамках программы кредитной поддержки Киева общим объёмом 90 миллиардов евро. Соответствующее решение опубликовано в официальном журнале ЕС.

Согласно документу, финансирование рассчитано на период с 1 января по 31 декабря 2027 года. Деньги предназначены для реализации украинской финансовой стратегии на следующий год.

Из общей суммы до 13,3 миллиарда евро предусмотрено на бюджетную поддержку, включая макрофинансовую помощь. Ещё 31,7 миллиарда евро планируется направить на укрепление оборонно-промышленного потенциала Украины.

Решение Совета ЕС стало следующим этапом реализации программы Ukraine Support Loan, рассчитанной на 2026–2027 годы. Общий объём предусмотренного финансирования составляет 90 миллиардов евро, из которых 45 миллиардов приходятся на 2027 год.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее назвал европейские кредиты Украине на 90 и 45 миллиардов евро не займами, а подарками, поскольку, по его мнению, Киев не сможет вернуть эти деньги. Братислава уже отказалась участвовать в предыдущем кредитовании и не намерена присоединяться к новому. Фицо также обвинил европейских партнёров в политическом шантаже из-за попыток связать финансирование Украины с утверждением бюджета ЕС на 2028–2034 годы.