Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина не вернёт Евросоюзу ни цента из предоставленных ей кредитов. По его мнению, ранее согласованный заём на 90 миллиардов евро и предлагаемый новый кредит на 45 миллиардов фактически являются безвозмездной помощью. Такое мнение политик высказал в видеообращении.

«Давайте говорить правду — это никакие не кредиты, это подарки», — подчеркнул Фицо.

Словацкий премьер раскритиковал намерение Брюсселя привлечь дополнительные средства на международных финансовых рынках для поддержки Украины. Особенно странным он назвал то, что Евросоюз собирается увеличивать долговые обязательства в момент, когда, по его оценке, появляются перспективы мирных переговоров.

Фицо также подтвердил, что Словакия не намерена участвовать в новом кредитовании Киева. Братислава уже отказалась от финансовых обязательств по предыдущему пакету на 90 миллиардов евро и собирается придерживаться той же позиции.

При этом премьер обвинил европейских партнёров в политическом шантаже. По его словам, вопрос нового займа Украине намеренно увязывают с согласованием бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы.

Речь идёт о предложении Еврокомиссии от 18 ноября выделить Украине дополнительно до 45 миллиардов евро в 2027 году. Согласно официальному плану Брюсселя, погашение основного долга Украиной предполагается после получения репараций от России. Таким образом, слова Фицо о невозвратности кредитов отражают его оценку, а не установленный факт.