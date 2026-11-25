Еврокомиссия намерена направлять доходы от замороженных российских активов на погашение кредитов, предоставляемых Украине, в том числе в рамках новых программ финансирования. Обязательства Брюсселя могут растянуться на несколько десятилетий. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари на брифинге в Брюсселе.

Речь идёт примерно о 210 млрд евро суверенных активов России, заблокированных в Евросоюзе. Основная их часть находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Получаемые от управления этими средствами доходы Брюссель использует для финансирования помощи Киеву.

В частности, в 2024 году ЕС вместе со странами G7 запустил программу кредитования Украины на 45 млрд евро. По словам Уйвари, погашение основного долга и процентов по этим займам должно осуществляться за счёт доходов от российских активов. Срок погашения кредитов установлен до 2042 года.

Кроме того, 18 ноября Еврокомиссия предложила дополнительную программу финансирования Украины на 2027 год. Она предусматривает выделение 45 млрд евро непосредственно со стороны ЕС и привлечение ещё 25 млрд евро от международных партнёров. Основную сумму новых займов планируют возвращать за счёт доходов от замороженных российских средств, тогда как проценты по европейской части кредита предполагается выплачивать из бюджета Евросоюза.

Таким образом, общий объём кредитных обязательств, которые Еврокомиссия рассчитывает погашать за счёт доходов от российских активов, может составить около 140 млрд евро. Так, при ежегодных поступлениях в размере 3–4 млрд евро на выполнение этих обязательств потребуется не менее 35 лет.

Если Брюсселю придётся вернуть российские активы, ему потребуется самостоятельно найти средства для расчётов с кредиторами. Другим вариантом станет отказ от исполнения финансовых обязательств, что повлечёт серьёзные последствия для европейской финансовой системы.

Ранее Life.ru сообщал, что генеральный директор Euroclear Валери Урбен предупредила Евросоюз о рисках оттока капитала из-за обсуждения использования замороженных российских средств. По её словам, международные инвесторы начали сомневаться в способности Европы обеспечивать защиту собственности и соблюдение правовых норм. Урбен подчеркнула, что потеря доверия способна осложнить привлечение инвестиций в европейскую экономику. На конец сентября 2026 года в Euroclear Bank находилось около 204 миллиардов евро российских активов, а процентные доходы от них за девять месяцев достигли 3,6 миллиарда евро.