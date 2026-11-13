Международные инвесторы начали сомневаться в надёжности европейской финансовой системы из-за обсуждения возможного использования замороженных российских активов. Некоторые из них теперь задаются вопросом, способен ли Евросоюз соблюдать собственные правовые принципы и гарантировать защиту чужой собственности. Об этом в интервью бельгийской газете Le Soir заявила генеральный директор депозитария Euroclear Валери Урбен.

По словам главы компании, опасения инвесторов усилились после прошлогодних дискуссий о судьбе российских резервов. Сейчас в Евросоюзе рассматривают новые варианты распоряжения заблокированными средствами, в том числе их передачу специальной структуре. Однако подобные предложения могут поставить под сомнение репутацию Европы как безопасного места для хранения капитала.

«Во время своих поездок я замечаю, что многие инвесторы следили за прошлогодними дискуссиями и теперь задаются вопросом, способна ли Европа по-прежнему соблюдать верховенство права», — рассказала Урбен.

Руководитель Euroclear подчеркнула, что международные инвесторы пока продолжают доверять европейским рынкам. Главными преимуществами финансовой системы ЕС остаются предсказуемость законодательства, защита собственности и соблюдение правовых норм. Однако сомнения в неприкосновенности активов способны постепенно подорвать это доверие.

Особенно опасным последствием Урбен назвала возможный отток депозитов из Европы. Она предупредила, что инвесторы могут начать переводить средства в другие юрисдикции, если сочтут европейские механизмы защиты собственности недостаточно надёжными.

Подобный сценарий, по мнению главы депозитария, создаст дополнительные проблемы для европейской экономики. В ближайшие годы региону потребуются значительные инвестиции в оборонную промышленность, цифровую трансформацию и решение социальных проблем, связанных со старением населения. Потеря доверия крупных международных инвесторов способна осложнить финансирование этих направлений.

Отдельное внимание Урбен уделила юридическим рискам возможной передачи российских активов Евросоюзу или специально созданному финансовому механизму. По её словам, даже изменение структуры хранения средств не гарантирует освобождения Euroclear от обязательств перед Банком России. Поэтому обсуждаемые варианты требуют дополнительных правовых гарантий.

По данным самого депозитария, на конец сентября 2026 года в Euroclear Bank находилось около 204 миллиардов евро российских активов, подпавших под санкции. При этом за девять месяцев компания получила 3,6 миллиарда евро процентных доходов от этих средств. С 2024 года в пользу Евросоюза перечислено около восьми миллиардов евро так называемых сверхдоходов. Основная сумма активов остаётся заблокированной.

Ранее Life.ru сообщал, что группа из 122 депутатов Европарламента предложила передать замороженные российские активы из Euroclear под прямой контроль Еврокомиссии. Согласно инициативе, для управления средствами стоимостью более 200 миллиардов евро предполагалось создать специальный механизм. Авторы предложения рассчитывали таким образом распределить юридические и финансовые риски между странами ЕС и использовать активы для поддержки Украины. Однако Бельгия выступила против поспешных решений, опасаясь исков со стороны России и возможных финансовых потерь. В Euroclear также предупреждали о необходимости учитывать обязательства перед первоначальным владельцем средств.