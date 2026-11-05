Банк России попросил суд в Брюсселе направить судебного исполнителя в штаб-квартиру депозитария Euroclear для выемки документов. Регулятор хочет получить материалы о контактах компании с Еврокомиссией и Советом ЕС, пишет бельгийская газета L’Echo.

По данным издания, ЦБ просит скопировать, описать и сохранить бумажные и электронные материалы за лето 2026 года. Они могут показать, обсуждал ли Euroclear с европейскими институтами поправки к санкционному регламенту.

Банк России считает, что поправки приняли в интересах Euroclear, чтобы повлиять на разбирательство в Бельгии. Там депозитарий пытается помешать исполнению решения российского суда о взыскании убытков из-за заморозки активов ЦБ.

В Euroclear заблокированы российские активы на сумму свыше 200 млрд евро. Они были заморожены после введения санкций в 2022 году. В декабре 2025 года ЦБ подал в суд Москвы иск к бельгийскому депозитарию примерно на 18,2 трлн рублей, потребовав возместить убытки из-за блокировки российских активов. В марте 2026 года суд удовлетворил требования ЦБ. Тогда регулятор начал добиваться признания и исполнения решения за рубежом. Не желая выполнять судебное решение, Евросоюз летом 2026 года ввёл механизм, позволяющий судам стран ЕС запрещать российским лицам добиваться исполнения отдельных решений наших судов. Банк России уже оспорил эти июльские поправки в Суде ЕС.