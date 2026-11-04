Любые попытки Евросоюза перевести замороженные российские резервы из бельгийского депозитария Euroclear в специально созданные общеевропейские структуры станут грубым нарушением международного права. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Дипломат подчеркнул, что Москва не признаёт никаких юридических оснований для присвоения золотовалютных резервов Банка России, независимо от того, какие механизмы для этого будут предложены европейскими чиновниками.

«Наша позиция неизменна и принципиальна. Легального способа присвоить золотовалютные резервы Банка России не существует. Любые их перемещения из депозитария Euroclear в пользу неких общеевропейских структур будут представлять собой прямое грубое нарушение как международного, так и контрактного права», — заявил Биричевский.

По его словам, попытки придать подобным действиям видимость законности с помощью различных юридических конструкций не изменят их сути. Представитель МИД назвал такие обоснования несостоятельными и юридически ничтожными.

В настоящее время в странах ЕС заморожено более 210 миллиардов евро активов российского Центробанка. Российские власти неоднократно заявляли о незаконности ограничений в отношении этих средств.