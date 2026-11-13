Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал европейских лидеров проявить больше решительности и использовать замороженные российские активы для финансирования Украины. Политик выразился предельно грубо, предложив Евросоюзу «отрастить яйца побольше». По его мнению, вместо увеличения финансовой нагрузки на европейские страны Брюссель должен распорядиться российскими средствами, большая часть которых хранится в Бельгии.

«Я считаю, что нам, как Европе, нужно отрастить яйца побольше. <...> Я считаю, что на земле лежат деньги — деньги России, — которые мы определенно можем использовать для поддержки Украины», — заявил Кулбергс.

Латвийский премьер объяснил свою позицию экономическими трудностями, с которыми сталкивается Рига. По его словам, поддержка Киева обходится стране всё дороже, а возможности национального бюджета ограничены необходимостью одновременно финансировать собственную оборону и безопасность.

Кулбергс подчеркнул, что Латвия продолжает направлять на помощь Украине средства в размере 0,31% ВВП. Одновременно расходы на безопасность и оборону, согласно приведённым им данным, составляют 6,4% ВВП. Такое сочетание обязательств, считает премьер, создаёт дополнительную нагрузку на экономику.

Однако предложение латвийского премьера сталкивается с сопротивлением Бельгии. Именно там, в международном депозитарии Euroclear, сосредоточена основная часть российских государственных активов, заблокированных европейскими санкциями. Их общая стоимость в странах ЕС превышает 200 миллиардов евро.

Бельгийские власти опасаются, что использование этих средств для финансирования Украины создаст серьёзные юридические и финансовые риски. В частности, Брюссель может столкнуться с судебными исками и требованиями возмещения ущерба. Поэтому бельгийское правительство настаивает на предоставлении гарантий со стороны остальных членов Евросоюза.

Дискуссия продолжается уже несколько месяцев. Ряд европейских государств поддерживает идею использования российских резервов, тогда как другие призывают сначала согласовать юридический механизм, который позволит распределить возможные последствия между участниками ЕС. Окончательного решения об изъятии основной суммы активов пока нет.

Ранее Life.ru сообщал, что генеральный директор Euroclear Валери Урбен предупредила Евросоюз о рисках оттока капитала из-за обсуждения использования замороженных российских средств. По её словам, международные инвесторы начали сомневаться в способности Европы обеспечивать защиту собственности и соблюдение правовых норм. Урбен подчеркнула, что потеря доверия способна осложнить привлечение инвестиций в европейскую экономику. На конец сентября 2026 года в Euroclear Bank находилось около 204 миллиардов евро российских активов, а процентные доходы от них за девять месяцев достигли 3,6 миллиарда евро.