Расходы Евросоюза на обслуживание кредитных программ для Украины могут составить от 50 до 60 миллиардов евро в следующем семилетнем бюджетном периоде. Дополнительную нагрузку может создать новый заём на 45 миллиардов евро, который Еврокомиссия предложила предоставить Киеву в 2027 году. Эти средства предполагается выделить сверх ранее согласованного кредитного пакета на 90 миллиардов евро.

«Расходы (проценты на обслуживание. — Прим. Life.ru) на заимствования появятся с 2028 года», — говорится в предложении Еврокомиссии от 18 ноября.

Для финансирования помощи Украине Евросоюз планирует выпускать собственные долговые обязательства на финансовых рынках. Таким образом, Брюссель будет занимать средства у инвесторов, используя гарантии бюджета ЕС.

Ранее Life.ru сообщал, что Еврокомиссия предложила предоставить Украине дополнительные 45 миллиардов евро в 2027 году. Новое финансирование планируется привлечь через выпуск долговых обязательств ЕС под гарантии общеевропейского бюджета. Инициатива дополняет ранее согласованную кредитную программу на 90 миллиардов евро, рассчитанную на 2026–2027 годы.