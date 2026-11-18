Еврокомиссия предложила выделить Украине дополнительные 45 миллиардов евро на 2027 год. Об этом сообщила глава ведомства Урсула фон дер Ляйен.

«На 2026 год потребности Украины покрыты. Сегодня мы предлагаем ещё 45 миллиардов евро для покрытия двух третей её потребностей на 2027 год», — написала она в соцсети X.

По данным Reuters, общая потребность Киева в финансировании на следующий год оценивается примерно в 70 миллиардов евро. Таким образом, предложенный кредит должен покрыть около двух третей предполагаемого дефицита. Оставшуюся часть Украина рассчитывает получить от других международных партнёров.

Средства планируется привлечь за счёт совместных заимствований Евросоюза на международных рынках капитала. Как сообщает Reuters, до 25 миллиардов евро могут направить на военную помощь, ещё до 20 миллиардов — на бюджетные нужды.

Фон дер Ляйен заявила, что Украина должна будет вернуть заём только после того, как Россия выплатит репарации за причинённый ущерб. Согласно сведениям Politico, в документе также предусмотрена возможность использовать замороженные российские активы в Евросоюзе, если Москва откажется выплачивать репарации.

Новое предложение предполагается реализовать дополнительно к ранее согласованному кредитному пакету на 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы. При этом для предоставления ещё 45 миллиардов потребуется одобрение государств Евросоюза.