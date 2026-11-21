Евросоюз может сократить расходы на науку, образование и развитие регионов, сохранив до 100 миллиардов евро для Украины. Это следует из нового проекта бюджета ЕС на 2028–2034 годы, представленного главой Евросовета Антониу Коштой.

Финансирование научной программы Horizon Europe предлагают уменьшить на 16,8 миллиарда евро по сравнению с первоначальным проектом Еврокомиссии. Расходы на образовательную программу Erasmus+ могут сократиться на 1,7 миллиарда, а на механизм гражданской защиты — на 3,7 миллиарда.

Ещё более значительная экономия предусмотрена по направлениям, связанным с развитием европейских регионов и сельским хозяйством. Их финансирование предлагается уменьшить на 54,3 миллиарда евро. Расходы на конкурентоспособность, процветание и безопасность могут урезать на 95,4 миллиарда.

Под сокращение также попадает Европейский фонд солидарности, из которого странам ЕС выделяют помощь при крупных стихийных бедствиях. Его бюджет предлагают снизить с 20,1 до 9,1 миллиарда евро. Финансирование антикризисного резерва EU Facility может уменьшиться с 8,7 до трёх миллиардов.

«Мое предложение на 10% меньше первоначального предложения Еврокомиссии, сокращение составляет 204 миллиарда евро в текущих ценах», — заявил Кошта, представляя обновлённый финансовый план.

Чтобы компенсировать часть расходов, глава Евросовета предложил дополнительные источники доходов. Среди них — поступления от цифровых услуг крупных компаний, табачной продукции, непереработанных электронных отходов и механизмов регулирования выбросов углерода.

Предыдущий вариант бюджета, подготовленный ирландским председательством в Совете ЕС, предусматривал сокращение расходов на 159 миллиардов евро по сравнению с первоначальным проектом Еврокомиссии. Однако на октябрьском саммите европейские лидеры не смогли его согласовать. Новый план предполагает дополнительную экономию ещё на 45 миллиардов.

Обсуждение обновлённого бюджета намечено на 26–27 ноября. До согласования государствами ЕС предложенные сокращения и финансирование Украины остаются проектными показателями.

Ранее Life.ru сообщал о разногласиях между Фридрихом Мерцем и Антониу Коштой из-за финансирования Украины. Канцлер Германии пригрозил заблокировать семилетний бюджет, если все страны Евросоюза не согласятся участвовать в поддержке Киева. Глава Евросовета призвал не связывать эти вопросы.