Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен поддержал требование Германии не утверждать следующий долгосрочный бюджет Евросоюза, пока все страны объединения не согласятся участвовать в финансировании Украины. Об этом он заявил перед началом внеочередного заседания Европейского совета 26 ноября, сообщает «Европейская правда».

Йеттен утвердительно ответил на вопрос, разделяет ли он позицию канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который связал согласие Берлина на бюджет ЕС на 2028–2034 годы с участием всех государств объединения в поддержке Киева.

«Абсолютно. Никаких исключений в отношении участия. Украинцы борются за свою свободу, но также и за европейскую безопасность. И это не тот вопрос, в котором можно быть избирательными», — сказал премьер.

При этом Йеттен заявил, что не опасается затягивания переговоров по бюджету до следующего года. По его словам, он хочет добиться соглашения, которое устроит как украинцев, так и жителей Европы. Будущий бюджет, считает политик, должен быть модернизирован, ориентирован на новые вызовы в сфере безопасности и конкурентоспособности, но при этом его общий объём следует сократить.

Переговоры проходят на фоне подготовки семилетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы. Для его утверждения требуется единогласное согласие всех 27 стран объединения.

Отдельным предметом споров остаётся предложенный Еврокомиссией дополнительный кредит для Украины на 45 миллиардов евро в 2027 году. Из этой суммы до 20 миллиардов планируется направить на бюджетную поддержку Киева, до 25 миллиардов — на военную помощь. По плану ЕК, основную сумму займа Украина должна будет вернуть после получения «репараций от России».

Владимир Зеленский 24 ноября заявил, что в следующем году стране потребуется 115 миллиардов евро внешнего финансирования. Киев рассчитывает получить 90 миллиардов евро от Евросоюза, а ещё 25 миллиардов — от международных партнёров.

На фоне дискуссий три страны — Словакия, Венгрия и Чехия — по-прежнему выступают против нового займа целиком. Болгария согласилась участвовать в его невоенной части, отказавшись от финансирования военных расходов.

Ранее Life.ru сообщал, что Совет ЕС одобрил выделение Украине до 45 млрд евро на 2027 год. Это финансирование входит в двухлетнюю кредитную программу Евросоюза общим объёмом 90 млрд евро, рассчитанную на 2026–2027 годы.