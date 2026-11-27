Лидеры стран Евросоюза не смогли согласовать финансирование помощи Украине из общего бюджета объединения. При этом некоторые государства, ранее сомневавшиеся в таком механизме, рассматривают варианты распределения расходов. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

«Договорённости по-прежнему нет. Но есть признаки того, что кое-кто из тех, кто до сих пор проявлял некоторую нерешительность в вопросе финансирования помощи Украине из бюджета ЕС, имеет идеи о том, как это можно распределить, как при этом можно учесть и внутриполитические потребности», — сказал немецкий канцлер.

При этом Мерц подчеркнул, что не намерен отказываться от своей позиции: финансовую поддержку Киева, по его мнению, должны обеспечивать все 27 государств Евросоюза. Обсуждение этого вопроса продолжилось в рамках заключительного раунда переговоров лидеров.

Отдельно Мерц высказался о гарантиях безопасности для Украины после прекращения огня и заключения мирного соглашения. По его словам, европейские страны и США достигли взаимопонимания относительно необходимости таких гарантий. Мерц напомнил о договорённостях, обсуждавшихся на встрече «коалиции желающих» в Берлине 19 ноября.

Канцлер уточнил, что гарантии должны быть сопоставимы с предусмотренными статьёй 5 Североатлантического договора. При этом отвечая на вопрос о возможном участии американских военных, он отметил, что говорить о конкретных деталях пока рано.

Саммит Евросоюза в Брюсселе завершился без соглашения по параметрам следующего семилетнего бюджета. Лидеры стран ЕС не станут продолжать переговоры в пятницу, 27 ноября. По словам канцлера, для сближения позиций потребуется время и готовность участников к компромиссу. Он также отметил, что переговоры проходят в «совершенно новую эпоху», поэтому отсутствие итогового решения на нынешнем этапе его не удивило.