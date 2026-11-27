Саммит Евросоюза в Брюсселе завершился без соглашения по параметрам следующего семилетнего бюджета. Лидеры стран ЕС не станут продолжать переговоры в пятницу, 27 ноября. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам встречи.

«Мы интенсивно и не меньше, чем ожидалось, обсуждали следующий многолетний финансовый план ЕС. Приходится констатировать, что представления о том, каким образом его следует формировать, пока ещё сильно расходятся. Для нынешней стадии переговоров в этом нет ничего удивительного», — сказал Мерц.

По словам канцлера, для сближения позиций потребуется время и готовность участников к компромиссу. Он также отметил, что переговоры проходят в «совершенно новую эпоху», поэтому отсутствие итогового решения на нынешнем этапе его не удивило.

Мерц сообщил, что лидеры ЕС проведут заключительный раунд обсуждений, после которого председатель Европейского совета Антониу Кошта подведёт итоги встречи. Возобновлять переговоры в пятницу участники не планируют.

Следующий саммит, на котором европейские лидеры рассчитывают согласовать бюджет, намечен на 17 декабря. При этом позиции стран по объёму и распределению расходов пока существенно расходятся.

Ранее Life.ru сообщал, что лидеры ЕС не смогли договориться по семилетнему бюджету на 2028–2034 годы. Одним из главных предметов спора остаётся распределение расходов и финансирование Украины.