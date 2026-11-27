Евросоюз пытается заранее закрепить финансовые обязательства перед Украиной, опасаясь, что результаты президентских выборов во Франции в 2027 году могут изменить позицию Парижа. На этом фоне французский лидер Эмманюэль Макрон призвал не сеять сомнения в продолжении европейской поддержки Киева.

Вопрос обсуждался на саммите ЕС в Брюсселе 26 ноября, где лидеры стран союза рассматривали бюджет на 2028–2034 годы стоимостью 1,582 трлн евро и дальнейшее финансирование Украины. Европейские страны рассчитывают согласовать основные параметры до конца года, поскольку в 2027-м в нескольких странах пройдут выборы, способные осложнить переговоры.

Особое внимание уделяется Франции. Потенциальный кандидат в президенты Марин Ле Пен выступает против дальнейшей финансовой помощи Украине и намерена сократить французские взносы в бюджет ЕС в случае прихода к власти. Поэтому сторонники продолжения поддержки Киева добиваются юридически закреплённых договорённостей до президентской кампании. Отвечая на вопрос о заявлениях французских политиков, выступающих за сокращение помощи, Макрон отказался вступать с ними в публичную полемику. Он напомнил о роли Франции в продвижении европейских инициатив и военной поддержке Украины, одновременно признав, что финансовый вклад Парижа уступает в масштабах вкладу некоторых других государств.

«Я считаю, что не следует сеять сомнения и беспокойство», — сказал Макрон.

Согласно обсуждаемому плану, в бюджет ЕС на семь лет могут включить до 100 млрд евро для Украины. На 2027 год Еврокомиссия предлагает предоставить Киеву заём в размере 45 млрд евро за счёт совместных заимствований. Ещё 25 млрд евро ожидаются от государств, не входящих в ЕС, включая Великобританию, Норвегию, Японию, Швейцарию и Канаду. Однако единства по этому вопросу нет: Словакия, Чехия, Венгрия и Болгария выступили против участия в предложенном займе. Германия, напротив, настаивает на коллективной ответственности всех членов союза за финансирование Украины.

Ранее газета Politico сообщала, что лидеры Евросоюза собрались в Брюсселе на двухдневные переговоры по семилетнему бюджету объединения, однако участники встречи пока не готовы идти на компромисс. Председателю Европейского совета Антониу Коште предстоит преодолеть серьёзные разногласия между странами, чтобы добиться согласования финансового плана в ближайшие недели. Издание вынесло в заголовок прогноз «кровавой бани» на саммите, подчёркивая масштаб предстоящей борьбы за распределение европейских средств.