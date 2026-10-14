«Магазины по продаже дипломов»: Матвиенко потребовала прекратить штамповать вузы-однодневки

В России могут временно приостановить лицензирование высших учебных заведений до ужесточения правил их открытия. С такой инициативой выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании палаты.

Спикер Совфеда предложила обратиться к правительству с соответствующей рекомендацией. По её мнению, действующее законодательство нуждается в пересмотре, поскольку упрощённая процедура получения разрешений привела к появлению учебных заведений, которые лишь создают видимость образовательной деятельности.

Матвиенко обратила внимание, что за последние годы в стране сформировался целый сегмент подобных организаций. По её словам, речь идёт примерно о 350 частных вузах, качество подготовки специалистов в которых вызывает вопросы.

Особое возмущение председателя верхней палаты парламента вызвала простота оформления документов. Она указала, что сейчас открыть высшее учебное заведение можно дистанционно всего за пять дней, хотя раньше процедура занимала 45 суток. В интернете при этом предлагают услуги по получению лицензий даже без необходимых образовательных программ и помещений.

«Почему вы продолжаете штамповать эти «Рога и копыта», магазины по продаже дипломов?» — возмутилась Матвиенко.

Председатель Совфеда также предложила учитывать позицию губернаторов и профильных министров при решении вопроса об открытии университетов. При этом она подчеркнула, что не выступает против частного образования как такового, если учебные заведения действительно обеспечивают качественную подготовку.

Ранее Life.ru сообщал о сокращении платного набора в российских вузах. Изменения прежде всего затронули негосударственный сектор, включая подготовку специалистов в области экономики, юриспруденции, рекламы и связей с общественностью. В Минобрнауки объясняли такие меры необходимостью пересмотра структуры приёма студентов.