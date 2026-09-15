Маколей Калкин назвал Кэтрин О’Хару своей мамой на «Эмми-2026»

Маколей Калкин назвал Кэтрин О’Хару своей мамой со сцены 78-й церемонии вручения премии «Эмми». Актёры сыграли главных героев в двух частях фильма «Один дома».

Артист выступил во время памятного блока церемонии. Вместе с ним О’Хару вспоминали Дэн Леви и Энни Мёрфи, исполнившие роли её детей в сериале «Шиттс Крик», сообщает Entertainment Weekly.

«Вы помните её как забывчивую мать, верно? Я мог бы использовать множество слов, чтобы описать Кэтрин. Она была вдохновляющей, доброй и забавной. Но первое слово, которое приходит мне на ум, — мама. Она была моей мамой. Она была нашей мамой», — сказал Калкин.

В завершение речи актёр напомнил, что его экранная мать всегда поддерживала близких и откликалась, когда её просили о помощи. Зрителей он призвал позвонить своим мамам.

Кэтрин О’Хара ушла из жизни 30 января 2026 года в возрасте 71 года. За карьеру актриса получила две премии «Эмми» и ещё восемь раз номинировалась на награду. Отношения артистов не закончились после съёмок «Один дома». Калкин продолжал называть О’Хару мамой, а в 2023 году она поддержала его на церемонии открытия звезды на голливудской Аллее славы.

Главными победителями вечера стали медицинская драма «Больница Питт» и хоррор-комедия «Бухта вдов». Последняя собрала на «Эмми-2026» сразу 14 наград, установив новый рекорд среди комедийных проектов.