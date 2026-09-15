«Эмми-2026»: Мэттью Риз взял две награды, «Бухта вдов» стала триумфатором

Медицинская драма «Питт» получила премию «Эмми» как лучший драматический сериал, а хоррор-комедия «Бухта вдов» победила в категории «Лучший комедийный сериал». 78-я церемония вручения наград прошла в Лос-Анджелесе в ночь на 15 сентября по московскому времени.

«Питт» лидировал по числу номинаций — сериал претендовал на 25 наград. Ноа Уайл, исполнивший в нём главную роль, также получил «Эмми» как лучший актёр драматического сериала.

«Бухта вдов» стала главным триумфатором церемонии. Проект Apple TV получил 14 наград, превзойдя прошлогодний результат сериала «Киностудия», который собрал 13 статуэток.

Стивен Рут получил «Эмми» за лучшую мужскую роль второго плана в «Бухте вдов», а Кейт О'Флинн — за лучшую женскую роль второго плана в комедийном сериале.

В категории мини-сериалов победил «ГКС. Сент-Луис». Мэттью Риз получил награду за главную мужскую роль в «Чудовище внутри меня» от Netflix.

Среди других лауреатов — Рэй Сихорн, победившая в номинации «Лучшая женская роль в драматическом сериале» за «Плюрибус», и Винс Гиллиган, получивший награду за сценарий к этому проекту. Джин Смарт стала лучшей актрисой в комедийном сериале за роль в «Хитростях», а Эллисон Дженни — лучшей актрисой второго плана в драматическом сериале за «Дипломатку».

Ведущей церемонии впервые стала Мариска Харгитей, известная по сериалу «Закон и порядок: Специальный корпус». Она стала первой за 15 лет женщиной, самостоятельно проведшей церемонию.

Кстати, Мэттью Риз стал первым актёром в истории «Эмми», получившим две награды за главные роли на одной церемонии. Артист сначала победил в комедийной категории за роль Тома Лофтиса в «Бухте вдов», а затем забрал вторую статуэтку как лучший исполнитель главной роли в мини-сериале «Чудовище внутри меня».