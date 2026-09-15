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Опубликовано 15 сентября, 03:26

Мэттью Риз получил премию «Эмми» как лучший комедийный актёр

Обложка © Wikipedia / Icla

Обложка © Wikipedia / Icla

Мэттью Риз стал первым актёром в истории «Эмми», получившим на одной церемонии сразу две награды за главные роли. Сначала его признали лучшим комедийным актёром за Тома Лофтиса в сериале «Бухта вдов», а затем отметили за работу в мини-сериале «Чудовище внутри меня».

В комедийной категории Риз обошёл Яхью Абдул-Матина II, Стива Карелла, Джейсона Сигела и Мартина Шорта. Победа принесла ему первый трофей вечера, однако на этом триумф актёра не закончился. Ещё одну статуэтку Риз получил как лучший исполнитель главной роли в мини-сериале. Таким образом он стал первым артистом, которому удалось за одну церемонию победить сразу в двух основных актёрских номинациях.

Лучшей комедийной актрисой признали Джин Смарт за роль Деборы Вэнс в «Хитростях». Награды за роли второго плана в комедии получили Стивен Рут и Кейт О’Флинн — оба сыграли в «Бухте вдов».

78-я церемония вручения «Эмми» проходит в Peacock Theater в Лос-Анджелесе.

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Ранее Ноа Уайли забрал вторую подряд премию «Эмми» за главную мужскую роль в драматическом сериале. Жюри вновь отметило его работу в «Больнице Питт» от HBO. На этот раз его соперниками были Стерлинг К. Браун («Рай»), Гари Олдман («Медленные лошади»), Марк Руффало («Задание») и Руфус Сьюэлл («Дипломатка»). Уайли вновь оказался выше каждого из них по итогам голосования.

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Виталий Приходько
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