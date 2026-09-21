Макрон планирует «направить» Трампа к жёстким решениям по России

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен на встрече с американским лидером Дональдом Трампом добиваться усиления давления на Россию и продолжения поддержки Украины. Об этом пишет Le Figaro. Переговоры двух президентов запланированы на 21 сентября в Нью-Йорке.

По данным издания, французский лидер собирается разговаривать с Трампом «со всей откровенностью», чтобы попытаться «направить его к правильным решениям», в частности по украинскому вопросу.

Le Figaro отмечает, что Макрон намерен убеждать американского коллегу продолжать поддержку Киева и наращивать давление на Москву. Сам Париж в последние месяцы публично выступал за усиление санкционного и экономического давления на Россию.

Встреча Макрона и Трампа должна состояться в 17:35 по местному времени. Оба политика прибыли в Нью-Йорк в связи с мероприятиями 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Сама сессия открылась ещё 8 сентября, а общие прения с участием мировых лидеров стартуют 22 сентября и продлятся до 26-го, после чего завершатся 28 сентября. Россию на них представляет глава МИД Сергей Лавров.

Ранее Life.ru писал, что Трамп заявил о готовности Владимира Путина к договорённостям по Украине. Американский президент тогда положительно оценил разговор с российским лидером и заявил, что достижение сделки зависит также от позиции Киева.