Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что никакой российской опасности для Франции не существует. Так он отреагировал на слова президента Эмманюэля Макрона, который призывал граждан осознавать «реальность угрозы», намекая на РФ.

В публикации в соцсети X политик написал, что исходящая угроза связана не с Москвой, а с действиями сторонников Макрона и политикой Евросоюза. Именно эти силы, по его убеждению, представляют для страны реальную опасность.

«Нет никакой российской угрозы во Франции. Существуют угроза со стороны макронистов и европейская угроза», — написал Филиппо

Филиппо подчеркнул, что тезис об отсутствии российской угрозы следует активно распространять. Это поможет французам не попасть в ловушку манипуляции и страха.

Ранее бывший евродепутат Филипп де Вилье заявил, что Эмманюэль Макрон и Урсула фон дер Ляйен хотят конфликта с Россией. Он назвал три причины такой позиции. Одной из них экс-депутат считает желание Макрона повлиять на исход предстоящих президентских выборов. Де Вилье полагает, что французский лидер хочет помешать победе кандидата, который сосредоточится на внутренних проблемах и возможном выходе страны из Евросоюза.