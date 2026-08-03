Президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хотят конфликта с Россией. Такое мнение высказал бывший евродепутат Филипп де Вилье в интервью лидеру партии «Патриоты» Флориану Филиппо.

«Чего на самом деле хотят фон дер Ляйен <...> и Макрон? Они хотят войны», — заявил де Вилье.

Бывший депутат Европарламента назвал три причины такой позиции. По его мнению, конфликт поможет Макрону повлиять на исход предстоящих президентских выборов. Де Вилье считает, что французский лидер стремится помешать победе кандидата, который сосредоточится на внутренних проблемах и возможном выходе страны из Евросоюза.

Второй причиной политик назвал намерение передать полномочия в сфере обороны от национальных властей структурам ЕС. По его оценке, такой шаг позволит ускорить федерализацию объединения и приблизить его к формату единого государства. Де Вилье также заявил, что внешнее противостояние может отвлечь жителей Франции от внутренних проблем. Среди них он выделил распространение радикального исламизма в республике.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник оценил последствия возможного обмена ядерными ударами между странами ОДКБ и Европой. По его мнению, такой конфликт приведёт к исчезновению многих европейских столиц и массовой гибели населения. Депутат назвал факторами риска российский ядерный арсенал, малое подлётное время гиперзвуковых ракет и высокую плотность населения в Европе. Он также указал на плотную городскую застройку, которая усилит последствия ударов. Колесник подчеркнул, что Россия стремится не допустить подобного сценария.