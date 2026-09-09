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Регион
Опубликовано 9 сентября, 19:02

Макрон уже на посту: Пашинян снял на телефон свой приезд в Елисейский дворец

Пашинян снял на телефон встречавшего его у Елисейского дворца Макрона

Премьер-министр Армении Никол Пашинян снял на телефон свой приезд на встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже. Ролик премьер-министр Армении опубликовал в Telegram.

Пашинян снял на видео, как Макрон встречает его у Елисейского дворца. Видео © Telegram/ Նիկոլ Փաշինյան/Nikol Pashinyan

У входа армянского премьера уже ожидал президент Франции. На записи видно, как машина приближается к месту встречи, а Макрон стоит перед дворцом.

«Я приехал на встречу с президентом Макроном», — коротко подписал видео Пашинян.

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Несколькими днями ранее Пашинян встретился с завершавшим миссию послом Франции в Армении Оливье Декотиньи. Премьер тогда подчеркнул установление стратегического партнёрства между Ереваном и Парижем и дальнейшее расширение двусторонних связей.

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Обложка © Telegram/ Նիկոլ Փաշինյան/Nikol Pashinyan

Полина Никифорова
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