Максима Митрофанова переизбрали генеральным секретарём РФС до 2030 года

Максим Митрофанов переизбран на должность генерального секретаря Российского футбольного союза. Решение принял исполком РФС на заседании 30 сентября.

Новый срок полномочий Митрофанова начнётся 5 октября 2026 года и продлится до 4 октября 2030 года включительно. Его кандидатуру на рассмотрение исполкома внёс президент РФС Александр Дюков.

Митрофанов занимает пост генерального секретаря РФС с октября 2022 года. До этого он работал в структуре союза, а также более десяти лет занимал руководящие должности в петербургском «Зените».

Ранее Life.ru сообщал, что Максим Митрофанов рассказал о позиции ФИФА по возвращению российских команд на международные турниры. По его словам, Международная федерация футбола выступает за скорейшее восстановление допуска сборных и клубов из России. При этом РФС продолжает переговоры с ФИФА и УЕФА, рассчитывая добиться возвращения российских команд на международную арену.