Бренд Frambini с миллиардной выручкой, огромными рекламными бюджетами и коллаборациями со звёздами устроил разборки с девушкой из Иркутска. Покупательница всего лишь сравнила десерт компании за тысячу рублей с аналогом за 255 рублей. Директор по маркетингу Frambini пришла к ней в комментарии и пригрозила штрафом аж до полумиллиона рублей.

Поводом для скандала стал обычный обзор малины в шоколаде. Иркутянка попробовала сладости от Frambini и «Додо Пиццы», после чего призналась подписчикам, что более дешёвый вариант понравился ей сильнее. Однако такая оценка не устроила директора по маркетингу Frambini Лолиту Лях.

Представительница бренда сослалась на законы «О рекламе» и «О защите конкуренции», заявив о запрете некорректных сравнений товаров. Она потребовала удалить ролик, а подобные публикации в дальнейшем предварительно согласовывать с компанией. Заодно маркетолог напомнила о штрафах от 100 до 500 тысяч рублей для юридических лиц.





Блогерша удалять видео отказалась. Девушка объяснила, что купила десерт за собственные деньги, не сотрудничала с производителями и не получала оплаты за рекламу. По её словам, ролик представлял собой независимый потребительский обзор, в котором она делилась исключительно личными впечатлениями о вкусе, размере и стоимости продуктов. Однако Лях продолжила настаивать на своём и предупредила: «С вами свяжется наш юрист».

При этом упомянутый маркетологом штраф до 500 тысяч рублей по общей норме статьи 14.3 КоАП РФ предусмотрен именно для юридических лиц. Для граждан сумма составляет от двух до 2,5 тысячи рублей. Само по себе сравнение купленных товаров или субъективная оценка их качества не означает нарушения рекламного законодательства либо недобросовестной конкуренции.

Масштабы бизнеса Frambini делают историю особенно примечательной. По итогам 2025 года выручка компании составила 1,23 миллиарда рублей. Основатель бренда Александр Смирнов рассказывал, что на маркетинг уходит от 10 до 20% оборота. Компания активно продвигает свою продукцию через блогеров, рекламные интеграции, коллаборации и сотрудничество с крупными торговыми сетями.

Реакция на претензии к обычной покупательнице оказалась совсем не такой, на какую, вероятно, рассчитывали в Frambini. Пользователи принялись высмеивать маркетолога, призывать к бойкоту бренда и требовать реакции руководства. Многие сочли, что комментарий сотрудницы нанёс репутации компании куда больший ущерб, чем сам обзор. В обсуждение включилась даже иркутская «Додо Пицца», представители которой поблагодарили девушку за ролик и высокую оценку нового десерта.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем скандале вокруг «Золотого Яблока», которое направило досудебную претензию девушке, купившей духи в другом магазине вдвое дешевле. Покупательница утверждала, что не получала денег за рекламу, однако ретейлер усмотрел в её публикации признаки незаконного использования товарного знака и ненадлежащей рекламы. После огласки представители сети заявили Life.ru, что готовы признать ошибку и извиниться, если претензия окажется необоснованной.