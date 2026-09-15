«Золотое Яблоко» прислало досудебку девушке, купившей духи в магазине дешевле

«Золотое Яблоко» направило досудебную претензию девушке, которая рассказала в соцсетях о духах, купленных в другом магазине в два раза дешевле. Об этом сообщает Mash Money.

Покупательница нашла аромат за 13,8 тысячи рублей, приобрела его и поделилась впечатлениями. В комментариях она оставила ссылку на продавца. По её словам, никакой оплаты или договорённости о рекламе не было. Однако сеть обвинила девушку в незаконном использовании товарного знака и ненадлежащей рекламе. Компания посчитала её рекламораспространителем, который должен отвечать за публикацию.

Как отмечает Mash Money, отсутствие оплаты само по себе не исключает признания поста рекламой. Но и одна ссылка не делает обычного покупателя рекламораспространителем автоматически. Ретейлеру необходимо объяснить, что именно он считает продвижением, какая норма нарушена и почему ответственность возлагается на автора комментария.

После огласки в «Золотом Яблоке» тут же поспешили оправдать свои действия. В эксклюзивном комментарии Life.ru представители сети заявили, что хвалебная риторика, ссылки на другие магазины и указание их преимуществ могут расцениваться как признаки рекламы.

«Мы всегда стараемся уладить вопрос мирно в досудебном порядке, даже когда недобросовестный и рекламный характер информации очевиден», — заявили в компании.

Там добавили, что готовы признать ошибку и извиниться, если претензия окажется необоснованной. Подтверждением своей позиции сеть считает случаи, когда пользователи после обращения добровольно удаляют публикации. При этом какие именно признаки рекламы были обнаружены в посте этой покупательницы, представители магазина не уточнили.

Ранее в Госдуме предложили разделить согласие на обработку персональных данных и разрешение использовать их для рекламных звонков. Поводом стали случаи, когда компании связываются с человеком после простого посещения сайта, хотя он не оставлял заявку. Как писал Life.ru, сам факт активности пользователя в интернете не должен автоматически означать согласие на дальнейшие рекламные контакты.