«Вы интересовались покупкой авто?»: В Госдуме взялись за навязчивые звонки после просмотра сайтов

В Госдуме предложили отделить согласие на обработку персональных данных от разрешения использовать их для телефонных звонков. С такой инициативой депутат Владимир Плякин обратился к главе Минцифры Максуту Шадаеву. Документ есть в распоряжении редакции Life.ru.

Поводом стала практика, когда человек просто заходит на коммерческий сайт — например, смотрит цены и комплектации автомобилей, — но не оставляет заявку, не указывает номер телефона и не просит связаться с ним. Но уже на следующий день ему могут позвонить менеджеры со словами: «Вы интересовались автомобилем».

По словам Плякина, такое может происходить благодаря технологиям идентификации пользователей, сопоставлению цифровых данных и передаче информации между компаниями. Формальным основанием для контакта при этом может называться согласие на обработку персональных данных, якобы полученное при использовании сайта.

«Сам факт посещения сайта не должен автоматически превращаться в разрешение на телефонный контакт», — говорится в запросе депутата.

Отдельно Плякин обратил внимание на компании, которые собирают и перепродают так называемые лиды. В результате, считает парламентарий, человек может вообще не понимать, откуда у позвонившей ему организации появились его данные и на каком основании она решила выйти на связь.

Депутат предложил законодательно разграничить согласие на обработку персональных данных и согласие на использование этих сведений для телефонных звонков. Разрешение на такой контакт, по его мнению, должно быть отдельным, явным и осознанным. Минцифры он также попросил оценить распространённость подобной практики и вместе с заинтересованными ведомствами рассмотреть варианты её регулирования.

«В цифровой экономике человек не должен становиться „лидом“ только потому, что однажды открыл страницу в интернете», — резюмировал Плякин.

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