«Дешевле нарушать»: Банки придумали хитрую схему, чтобы звонить россиянам, несмотря на запрет

Несмотря на прямой запрет, банки и страховщики по-прежнему названивают россиянам, не спрашивая разрешения. Об этом сообщили «Известиям» эксперты и сами клиенты финансовых организаций.

С 1 сентября в России действует закон, который запрещает совершать звонки без явного согласия клиента. Однако, по словам опрошенных, даже после письменных отказов от рекламы телефоны продолжают разрываться от «важных уведомлений» и «предложений о выгодных кредитах».

По закону, компания обязана получить активное подтверждение – например, галочку в договоре или СМС-согласие. Но банки находят обходные пути: обзванивают с мобильных номеров и маскируют рекламные предложения под «служебные». Эксперты уверены, что причина массовых нарушений проста – обзвоны стоят копейки, а клиенты всё равно клюют на «специальные предложения».

«Бизнес не спешит перестраиваться: пока штрафы не стали массовыми, дешевле нарушать», – отмечают аналитики.

Жалобы на нарушителей можно подать через «Госуслуги». За спам-звонки юрлицам грозит штраф до миллиона рублей.

Ранее Life.ru писал, что банки навязывают клиентам страховки с огромной наценкой, иногда в 18 раз выше реальной цены. Особенно часто такие схемы встречаются при оформлении кредитов, когда заёмщиков фактически вынуждают покупать дополнительные услуги. А если клиент пытается вернуть деньги, банки ссылаются на то, что услуга уже оказана, и отказывают.