Регион
5 октября, 22:20

Российские банки навязывают страховки с наценкой в 18 раз

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fah061043

Клиенты российских банков сталкиваются с многократной переплатой при покупке страхования жизни, здоровья и финансовых рисков. По данным Службы финансового уполномоченного за второй квартал 2025 года, в ряде случаев стоимость полисов превышала реальную цену в 18 раз, сообщает газета «Известия».

Чаще всего такие программы оформляются вместе с потребительским кредитом. Кроме того, заёмщиков заставляют покупать услуги сторонних компаний. Автовладельцам навязывали программы техподдержки, эвакуации и мелкого ремонта стоимостью от 100 до 360 тыс. рублей. Если клиент пытался вернуть деньги, банк отказывал, ссылаясь на оказание услуги в момент подписания договора. Компании, которые предоставляют эти услуги, не указаны в кредитных договорах. Поэтому банк официально не является стороной сделки и отвечает только за кредит.

А ранее Министерство иностранных дел РФ опровергло слухи о невыплате страховых возмещений по факту крушения самолёта AZAL под Актау, назвав их спекуляцией. Ведомство уточнило, что российская страховая компания с февраля 2025 года уже выплатила азербайджанской стороне более 1 миллиарда рублей возмещения за самолёт. Родственникам погибших и пострадавшим в авиакатастрофе пассажирам было выплачено 358,4 миллиона рублей.

