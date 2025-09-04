МИД России опроверг данные о невыплатах страховок после крушения самолёта AZAL
Министерство иностранных дел России опровергло слухи о невыплате страховых возмещений по факту крушения самолёта AZAL под Актау, назвав их спекуляцией. Информацию распространила пресс-служба ведомства.
«Имеем дело с очередным спекулирующим на трагедии вбросом в уже знакомом циничном стиле, рассчитанным на эмоциональную реакцию аудитории», — указано в сообщении.
МИД опроверг сообщения некоторых СМИ и Telegram-каналов, назвав их ложными. Ведомство уточнило, что российская страховая компания с февраля 2025 года уже выплатила азербайджанской стороне более 1 миллиарда рублей возмещения за самолёт. Кроме того, родственникам погибших и пострадавшим в авиакатастрофе пассажирам было выплачено 358,4 миллиона рублей.
Напомним, 25 декабря 2024 года вблизи аэропорта Актау (Казахстан) разбился пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Баку в Грозный. В результате трагедии погибли 38 человек, включая семерых граждан России. Ещё 29 пассажиров смогли выжить. Власти Казахстана уже обнародовали предварительные данные расследования катастрофы.