МИД России опроверг данные о невыплатах страховок после крушения самолёта AZAL

«Имеем дело с очередным спекулирующим на трагедии вбросом в уже знакомом циничном стиле, рассчитанным на эмоциональную реакцию аудитории», — указано в сообщении.

МИД опроверг сообщения некоторых СМИ и Telegram-каналов, назвав их ложными. Ведомство уточнило, что российская страховая компания с февраля 2025 года уже выплатила азербайджанской стороне более 1 миллиарда рублей возмещения за самолёт. Кроме того, родственникам погибших и пострадавшим в авиакатастрофе пассажирам было выплачено 358,4 миллиона рублей.