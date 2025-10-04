Россиянам рассказали, зачем банки массово обнуляют лимиты по кредиткам

Российские банки обнуляют лимиты по кредитным картам на фоне ужесточения требований к предельной долговой нагрузке (ПДН). Об этом сообщил агентству «Прайм» генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.

Он пояснил, что при ПДН выше 80% банки лишены возможности выдавать новые кредиты. Если показатель находится между 50 и 80%, финансовые организации могут предоставлять ограниченное количество кредитных продуктов.

Центробанк учитывает не только активные кредиты, но и потенциальные лимиты по картам, даже если ими не пользуются. Под контроль попадают клиенты, которые используют только беспроцентный период или не активируют карту вовсе. Мехтиев отметил, что банки оценивают доходы и расходы клиента и сопоставляют их с реальной стоимостью капитала и упущенной выгодой. При несоответствии условий он советует рассматривать предложения других кредитных организаций.

Ранее россиян возмутило резкое сокращение финансовыми организациями доступных лимитов по кредитным картам. В ряде случаев уведомления об аннулировании кредитного лимита доходили до потребителей уже после фактического введения изменений. В результате даже добросовестные заёмщики, регулярно использовавшие льготный период и избегавшие просрочек, оказались в ситуации, когда транзакции блокируются, и оплата текущих нужд становится невозможной.