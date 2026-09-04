Мануальному терапевту из Чикаго грозит длительный срок за тайную съёмку детей

Бывший мануальный терапевт из Иллинойса Дэвид Хэнсон признал вину по двум уголовным статьям, связанным с материалами сексуального насилия над детьми. Речь идёт о деле о тайной видеосъёмке пациентов в его клинике в Батавии, сообщает государственная прокуратура округа Кейн.

44-летний Хэнсон признал себя виновным в изготовлении и распространении материалов сексуального насилия над детьми. Оба преступления относятся к категории тяжких фелоний класса X. Судья округа Кейн Дональд Дж. Тегелер принял признание и назначил заседание по вопросу о наказании на 10 ноября.

Расследование началось после того, как правоохранители получили информацию о возможном хранении Хэнсоном запрещённых материалов. Его задержали 5 ноября 2025 года. Следствие установило, что в кабинете клиники Hanson Family Chiropractic пациентов, в том числе детей, тайно снимали во время переодевания. Часть записей впоследствии распространялась в интернете. Отдельно следователи обнаружили у Хэнсона материалы сексуального насилия над детьми, которые не были связаны с его медицинской практикой. По данным прокуратуры, он действовал один.

В феврале большое жюри округа Кейн предъявило Хэнсону 76 обвинений: 66 эпизодов были связаны с материалами сексуального насилия над детьми, ещё 10 — с незаконной видеосъёмкой. Шестнадцать пунктов касались распространения записей с пациентами его клиники. Хэнсон снимал более 180 пациентов, среди которых были дети и взрослые.

Многие из предъявленных обвинений относились к тяжким преступлениям класса X, предусматривающим от шести до 30 лет заключения за эпизод. В зависимости от обстоятельств максимальный срок по отдельным статьям мог достигать 60 лет. По другим пунктам фигурировали сроки от одного до трёх и от трёх до семи лет. После признания вины окончательный срок определит суд.

По данным юридической фирмы Clifford Law Offices, скрытые камеры находились в разных местах клиники, в том числе в помещениях для красной и инфракрасной светотерапии. Во время таких процедур пациентам предписывалось полностью или частично раздеваться. В клинике на улице Уилсон в Батавии Хэнсон принимал пациентов до прекращения работы учреждения.

Помимо уголовного процесса, против Хэнсона продолжаются гражданские разбирательства. Clifford Law Offices в декабре 2025 года подала два иска от имени бывших пациенток, которые заявили о нарушении их права на частную жизнь. В документах также говорится о психологическом вреде, включая тревогу, страх, унижение и нарушения сна. По данным юристов, иски против Хэнсона подали также другие представители предполагаемых потерпевших.

Хэнсон остаётся в тюрьме округа Кендалл до вынесения приговора. На заседании 10 ноября потерпевшие смогут обратиться к суду с заявлениями — письменно или лично.

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