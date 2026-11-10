Танкеры с российским дизельным топливом, отправленные в рамках договорённостей Москвы и Вашингтона, пока не доставили подтверждённых партий в американские порты. Об этом свидетельствуют данные сервиса MarineTraffic. Первые поставки ожидались ещё 7 ноября, однако часть судов изменила маршруты, а один из танкеров продолжает движение через Атлантический океан.

Ближе всего к американскому побережью находится танкер Agioi Fanendes под флагом Мальты. Судно вышло 22 октября из российского порта Приморск с партией примерно 40 тысяч тонн дизтоплива. Изначально ожидалось, что оно прибудет в район Нью-Йорка 7 ноября, однако к назначенной дате этого не произошло.

По данным сервисов отслеживания судов на 9 ноября, танкер продолжает движение на запад, но заметно снизил скорость. Если в конце октября он шёл примерно со скоростью 20 километров в час, то теперь — около 12 километров в час.

Другие суда, которые ранее связывали с поставками российского дизеля в США, пошли иными маршрутами. Танкер Talisman оказался у берегов Египта, неподалёку от Александрии. Leruo указал новым направлением Бразилию и находился в Северной Атлантике возле Азорских островов. Ещё один танкер, Beast, также обозначил Бразилию в качестве пункта назначения.

Отдельные вопросы вызывает судьба танкера Taurus. По данным отслеживания, судно уже покинуло американский порт Балтимор и направилось в Нидерланды.

Сложности с поставками могут быть связаны с опасениями американских покупателей из-за санкционных ограничений. Ранее Financial Times сообщала, что импортёры и портовые операторы не хотят подвергаться юридическим рискам. Против разгрузки российского дизеля также выступила губернатор Нью-Джерси Мики Шеррилл.

Ранее Life.ru сообщал, что два танкера с российским дизелем внезапно изменили маршрут по пути в США. Тогда Talisman направился в Средиземное море, а Leruo сменил заявленный пункт назначения на Бразилию. Agioi Fanendes оставался единственным из трёх первых судов, продолжавшим движение в сторону американского побережья.