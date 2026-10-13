Мария Захарова не выступит на турнире в Будапеште

Российская фигуристка Мария Захарова не выступит на турнире серии «Челленджер» в Венгрии из-за болезни. Об этом ТАСС сообщила тренер спортсменки Анна Царёва.

«Маша заболела», — рассказала специалист.

Других подробностей о состоянии фигуристки и сроках её восстановления тренер не привела.

Захаровой 19 лет. В 2026 году она завоевала бронзовую медаль чемпионата России.

Турнир серии «Челленджер» в Венгрии пройдёт с 15 по 18 октября.

Захарова проводит первый взрослый сезон после прорыва на чемпионате России — 2026. На дебютном для себя национальном первенстве в Санкт-Петербурге она завоевала бронзу с результатом 217,73 балла, уступив только Аделии Петросян и Алисе Двоеглазовой. В произвольной программе фигуристка исполнила два четверных тулупа. В течение сезона Захарова также дважды занимала четвёртое место на этапах Гран-при России — в Магнитогорске и Казани, а затем стала пятой на чемпионате России по прыжкам и 11-й в финале Гран-при.

19-летняя спортсменка представляет Москву и тренируется у Анны Царёвой и Елены Буяновой. На Budapest Trophy в Венгрии Захарова должна была выступить в женском одиночном катании вместе с Алиной Горбачёвой, однако из-за болезни снялась с турнира. Соревнования входят в серию ISU Challenger и пройдут в Будапеште в середине октября.

Ранее в Кремле назвали фигуристку Камилу Валиеву очень сильной девушкой, которая всё преодолеет. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на решение Международного союза конькобежцев (ISU) не допускать спортсменку к международным соревнованиям в нейтральном статусе.