Марочко: ВСУ оставили Горькое в Запорожской области и отошли на запад
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Подразделения ВСУ оставили населённый пункт Горькое в Запорожской области и отходят на запад вдоль реки Верхняя Терса. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, отметив, что село, по его данным, перешло в серую зону.
По словам Марочко, украинские подразделения покинули Горькое и сейчас перемещаются в западном направлении вдоль Верхней Терсы.
«По последней информации, которая мне приходила, населённый пункт Горькое украинские боевики оставили, он перешёл в серую зону», — рассказал эксперт ТАСС.
Марочко также заявил о продвижении российских подразделений в районе соседних Копаней и Верхней Терсы. Кроме того, по его оценке, ВС РФ развивают наступление севернее — со стороны Новосёловки и Гуляйпольского.
Ранее Life.ru сообщал о продвижении российских штурмовых подразделений на Запорожском направлении. По данным военного аналитика Константина Машовца, в районе Верхней Терсы российские силы продвинулись на 1,5–2 километра и пытались обойти украинские позиции возле Горького. Подробнее о ситуации на этом участке фронта — в материале Life.ru.