Марочко: ВСУ оставили Горькое в Запорожской области и отошли на запад

Подразделения ВСУ оставили населённый пункт Горькое в Запорожской области и отходят на запад вдоль реки Верхняя Терса. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, отметив, что село, по его данным, перешло в серую зону.

По словам Марочко, украинские подразделения покинули Горькое и сейчас перемещаются в западном направлении вдоль Верхней Терсы.

«По последней информации, которая мне приходила, населённый пункт Горькое украинские боевики оставили, он перешёл в серую зону», — рассказал эксперт ТАСС.

Марочко также заявил о продвижении российских подразделений в районе соседних Копаней и Верхней Терсы. Кроме того, по его оценке, ВС РФ развивают наступление севернее — со стороны Новосёловки и Гуляйпольского.