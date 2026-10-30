Штурмовые группы ВС РФ проникли вглубь обороны ВСУ на 19 км под Ореховом

Российские штурмовые группы проникли в глубину украинской обороны до 19 километров на Гуляйпольском направлении в Запорожской области. Речь идёт не о сплошном продвижении фронта на такое расстояние, а о действиях отдельных подразделений. Об этом сообщил украинский военный аналитик Константин Машовец в обзоре ситуации от 30 октября.

Основной натиск группировки «Восток», прежде всего 5-й и 35-й общевойсковых армий, направлен в сторону Орехова. Северо-восточнее Малой Токмачки передовые части продвинулись примерно на 2,5 километра, тогда как небольшие группы прошли значительно дальше.

По данным Машовца, российские военнослужащие появились возле Чаривного, которое он считает почти занятым, юго-восточнее Красной Криницы и у Омельника — примерно в 19 километрах от основных позиций севернее Белогорья.

«Район Красная Криница — Чаривное — Луговское — Белогорье просто нашпигован российскими малыми пехотными группами», — пишет аналитик.

В районе Воздвижевки он оценивает продвижение примерно в четыре километра, а возле Верхней Терсы — в 1,5-2 километра. При этом центр Воздвижевки и Гуляйпольское, по его сведениям, остаются под контролем ВСУ. Российские подразделения также пытаются обойти позиции возле Горького.

Машовец считает ситуацию для украинских войск неблагоприятной: ограниченные контратаки, по его оценке, не остановили наступление. Аналитик рекомендует укреплять эшелонированную оборону и создавать резервы, указывая на преимущество российских сил на южном участке.

Ранее Life.ru сообщал о попытках ВС РФ охватить Орехов с востока. В сводке от 26 октября издание писало о боях западнее реки Верхняя Терса и наступлении на южных окраинах города. Отмечалось, что контроль над подступами к Орехову важен для снабжения наступающих подразделений.