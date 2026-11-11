Жители Ярославля начали возвращать билеты на концерт Филиппа Киркорова после его скандального выступления в Тюмени. За последние сутки зрители сдали более десятка билетов, а на предстоящее шоу остаются свободными около трёх тысяч мест. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на сотрудников билетных касс.

Концерт Киркорова запланирован на 27 ноября на площадке «Арена-2000. Локомотив». По информации Mash, из семи тысяч мест пока доступны около трёх тысяч. При этом неизвестно, сколько билетов было продано до скандала и как изменился спрос после выступления артиста в Тюмени.

Поводом для недовольства стал концерт 9 ноября. Некоторые зрители жаловались, что Киркоров с трудом передвигался по сцене, выглядел уставшим и временами словно засыпал на ходу. Сам певец объяснил необычное поведение плохим самочувствием и высокой температурой.

Артист признался, что выступление стало одним из самых сложных за его карьеру. По словам Киркорова, каждый номер давался ему с трудом, но отменять концерт он не захотел, чтобы не разочаровывать поклонников.

«Сегодня я, возможно, не смог всего, чего хотел. Но я отдал всё, что мог», — написал певец, извинившись перед зрителями. После выступления ему понадобилась помощь медиков.

Ситуацию осложняет и то, что ещё до тюменского концерта в Ярославле выступили против приезда певца представители ветеранских организаций. Их возмутило видео 2020 года, на котором Киркоров появился в тельняшке и голубом берете ВДВ, а затем разорвал тельняшку.

Ранее Life.ru сообщал, что представители семи общественных организаций обратились к губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву с требованием отменить концерт Киркорова. Официального решения об отмене выступления пока не объявлено. В поддержку артиста после выступления в Тюмени высказалась певица Слава. Она призвала не осуждать коллегу за выход на сцену во время болезни, заметив, что публика могла бы раскритиковать его и в случае отмены концерта.