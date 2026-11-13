В Берлине неизвестные подожгли автомобиль Юлиана Райхельта, бывшего главного редактора газеты Bild и нынешнего руководителя новостного портала Nius. Сам журналист считает произошедшее целенаправленной атакой и попыткой запугать независимые СМИ.

Инцидент произошёл в ночь на 13 ноября в берлинском районе Шарлоттенбург. По данным агентства DPA, прохожий заметил горящую машину и сообщил в полицию в 02:07 по местному времени. Прибывшие пожарные потушили огонь.

Правоохранители подтвердили, что автомобиль подожгли умышленно. Машина получила серьёзные повреждения, а личности злоумышленников устанавливаются.

«Совершенно ясно, что это была целенаправленная атака», — заявил Райхельт. По его мнению, поджог связан с профессиональной деятельностью и направлен на устрашение журналистов, работающих в альтернативных немецких СМИ.

По сообщениям немецких изданий, во время тушения пожара пострадал один из сотрудников экстренных служб. Его сбил проезжавший автомобиль, в результате чего пожарный получил лёгкие травмы.

Райхельт ранее возглавлял Bild, однако в 2021 году покинул издание на фоне скандала, связанного с обвинениями в неподобающем поведении по отношению к сотрудницам. Впоследствии журналист основал собственный медиапроект и возглавил портал Nius. За годы работы Райхельт приобрёл известность благодаря резким политическим публикациям, в том числе критике России.