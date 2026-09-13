Мать четверых детей нашли повешенной на дереве. Спустя месяцы полиция вышла на её убийцу

В американском Джексоне полиция задержала 51-летнего Джаркеса Рэтлиффа по делу о смерти 29-летней Тасии Форчун. Тело женщины обнаружили 3 августа на дереве во дворе заброшенного дома, сообщает Associated Press.

Долгое время обстоятельства смерти Форчун оставались неустановленными. Переломным моментом стало заключение судебно-медицинской экспертизы, которая квалифицировала произошедшее как убийство. После получения результатов экспертизы правоохранители привели в исполнение ранее подготовленные ордера и предъявили Рэтлиффу обвинение. При этом следствие пока не раскрывает предполагаемый мотив, характер отношений между мужчиной и погибшей, а также доказательства против него. Расследование на этом не завершено.

Полиция продолжает восстанавливать события, предшествовавшие смерти женщины, и не исключает появления новых подозреваемых. У Форчун осталось четверо детей. Родственники рассказали агентству, что в последние годы она сталкивалась с бездомностью и домашним насилием, однако пыталась начать новую жизнь и планировала открыть клининговую компанию.

Ранее трагедия произошла с 21-летней танцовщицей Синди Лоани Матуте Моралес в Гондурасе. Вечером 5 сентября девушка вышла из дома и направилась на вечеринку, однако до места так и не добралась. Уже на следующий день тело погибшей с ожогами обнаружили на безлюдном пляже неподалёку от кладбища в Санта-Роса-де-Агуан.