Мать четверых детей нашли повешенной на дереве. Спустя месяцы полиция вышла на её убийцу
В США мужчину обвинили в убийстве многодетной матери
Обложка © Jackson Police Department, Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Tasia Fortune
В американском Джексоне полиция задержала 51-летнего Джаркеса Рэтлиффа по делу о смерти 29-летней Тасии Форчун. Тело женщины обнаружили 3 августа на дереве во дворе заброшенного дома, сообщает Associated Press.
Долгое время обстоятельства смерти Форчун оставались неустановленными. Переломным моментом стало заключение судебно-медицинской экспертизы, которая квалифицировала произошедшее как убийство. После получения результатов экспертизы правоохранители привели в исполнение ранее подготовленные ордера и предъявили Рэтлиффу обвинение. При этом следствие пока не раскрывает предполагаемый мотив, характер отношений между мужчиной и погибшей, а также доказательства против него. Расследование на этом не завершено.
Полиция продолжает восстанавливать события, предшествовавшие смерти женщины, и не исключает появления новых подозреваемых. У Форчун осталось четверо детей. Родственники рассказали агентству, что в последние годы она сталкивалась с бездомностью и домашним насилием, однако пыталась начать новую жизнь и планировала открыть клининговую компанию.
Ранее трагедия произошла с 21-летней танцовщицей Синди Лоани Матуте Моралес в Гондурасе. Вечером 5 сентября девушка вышла из дома и направилась на вечеринку, однако до места так и не добралась. Уже на следующий день тело погибшей с ожогами обнаружили на безлюдном пляже неподалёку от кладбища в Санта-Роса-де-Агуан.
Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.