Мать убитого в Петербурге малыша заявила, что он был зачат в результате насилия

Двухлетний мальчик, в убийстве которого обвиняют петербургского учителя математики Дмитрия Накарякова, был зачат в результате сексуального насилия. Об этом в своих показаниях заявила бывшая сожительница педагога, которая сама едва не погибла от его рук.

Как сообщает Mash на Мойке, женщина охарактеризовала бывшего возлюбленного как жестокого, циничного и эгоистичного человека. По её словам, за время отношений мужчина так и не предложил ей выйти замуж и даже не познакомил со своими родителями. Она также сообщила, что Накаряков говорил, будто она «это заслужила».

Напомним, трагедия произошла в Красносельском районе Санкт-Петербурга. По версии следствия, 40-летний преподаватель математики напал с молотком на двухлетнего сына и его 58-летнюю бабушку. Оба погибли. Затем мужчина попытался расправиться с вернувшейся домой бывшей сожительницей, используя молоток и нож. Несмотря на тяжёлые травмы, женщине удалось спастись.