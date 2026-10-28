СК предъявил обвинение математику, убившему сына и тёщу молотком в Петербурге

В Петербурге 40-летнему мужчине предъявили обвинение в убийстве малолетнего сына и матери бывшей сожительницы, а также в покушении на убийство. Следователи намерены ходатайствовать о его заключении под стражу, сообщили в городском главке СК. Речь идёт об учителе математики Дмитрие Накарякове, который и устроил зверскую расправу.

По версии следствия, после нападений мужчина возвращался к квартире на улице Комиссара Грушко, чтобы устроить поджог и скрыть следы преступления. Осуществить задуманное ему не удалось, после чего он вновь скрылся. Как полагают следователи, между обвиняемым и матерью его бывшей сожительницы произошёл конфликт. Мужчина напал с молотком на женщину и своего маленького сына. Оба погибли на месте.

Напомнил, после убийства сына и тёщи, Накаряков дождался возвращения 32-летней матери ребёнка и напал на неё. Решив, что женщина погибла, обвиняемый ушёл и запер квартиру. Потерпевшая пришла в сознание и выбралась через окно первого этажа. Её удалось спасти благодаря медицинской помощи. Мужчину задержали 27 октября в посёлке Дружная Горка Ленинградской области. В СК сообщили, что на допросе он признал вину и подтвердил показания при проверке на месте преступления. Выжившая после нападения петербурженка находится в реанимации.