Забил сына молотком под «Синий трактор»: Детали расправы учителя над семьёй в Петербурге

Учитель математики Дмитрий Накаряков, подозреваемый в убийстве маленького сына и его бабушки в Петербурге, рассказал, как расправился с близкими и попытался лишить жизни бывшую возлюбленную. Перед гибелью ребёнка мужчина включил ему мультфильм «Синий трактор». Подробности показаний 40-летнего педагога приводит Telegram-канал Baza.

акаряков преподавал в школе, где работала его избранница Анастасия. Пара воспитывала сына Александра, не состоя в официальном браке. Мужчина утверждает, что его не записали отцом мальчика ради получения женщиной социальных пособий.

Отношения с матерью возлюбленной у преподавателя не сложились. После многочисленных конфликтов он съехал из квартиры, а затем отправился на контрактную службу. Вернувшись, Дмитрий попытался помириться с Анастасией, однако та сообщила, что у неё появился другой.

Во время очередного посещения сына мужчина поссорился с 58-летней тёщей. По его словам, после взаимных претензий он схватил молоток и ударил женщину с такой силой, что она умерла. Позднее проснулся ребёнок и начал плакать. Накаряков запустил ему на планшете мультфильм, после чего убил мальчика и спрятал тело в холодильник.

Когда Анастасия вернулась домой, подозреваемый сообщил, что сын спит. Затем он и её избил молотком, а после изрезал ножом. Несмотря на серьёзные травмы, пострадавшая сумела спастись через окно.

После этого преподаватель задумал поджечь жилище и привёз бензин, однако возле подъезда заметил полицейских. Он скрылся в Ленинградской области, где спустя несколько дней был задержан. По информации Baza, мужчина признал вину. Ему грозит пожизненное заключение.

Ранее Life.ru сообщал о двух предсмертных записках, оставленных подозреваемым. В одной он изложил претензии к бывшей сожительнице, а в другой попрощался с родителями и рассказал о своих сбережениях.