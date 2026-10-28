Мальчиков спасли соседи, младенец остался: Раскрылись детали расстрела семьи в Челябинске

В Челябинске мужчина застрелил свою сожительницу и её 15-летнюю дочь, после чего и сам свёл счёты с жизнью. Трагедия произошла в одной из квартир микрорайона Вишнёвая горка, где впоследствии обнаружили тела всех троих. Об этом пишет SHOT.

По предварительным данным, стрельбу устроил Вячеслав Г., 1987 года рождения. Сначала он открыл огонь по своей возлюбленной, затем расправился с её несовершеннолетней дочерью, которой приходился отчимом. После этого мужчина свёл счёты с жизнью.

Тела троих погибших обнаружили в квартире жилого дома на улице Олимпийской в микрорайоне Вишнёвая Горка. Рядом с предполагаемым убийцей находилось огнестрельное оружие.

Выяснилось, что семья воспитывала нескольких детей. Во время расправы двое мальчиков сумели выбежать из жилища и укрыться у соседей. Ещё один ребёнок, находившийся в младенческом возрасте, остался внутри. Все трое несовершеннолетних выжили и не получили физических травм.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек. Обстоятельства семейной трагедии устанавливаются.

Напомним, что в челябинском микрорайоне Вишнёвая Горка нашли тела мужчины, женщины и их несовершеннолетней дочери. На тот момент причины смерти и обстоятельства трагедии ещё были неизвестны.