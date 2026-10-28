Тела убитой девочки и её родителей нашли в Челябинске

В Челябинске обнаружили тела убитой девочки, её мать и отца. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на собственные источники. По их сведениям, мать и ребёнок были убиты.

Предварительно, трагедия произошла в микрорайоне Вишневая горка. Тело мужчины, как пишет издание, нашли рядом с убитыми женой и дочкой. Обстоятельства случившегося и причина смерти отца в сообщении не раскрываются.

Ранее в Ноябрьске 51-летнего мужчину арестовали по обвинению в убийстве сожительницы, тело которой он полтора года прятал на балконе квартиры. Во время ссоры обвиняемый, как считает следствие, связал хозяйке квартиры руки и ноги, после чего задушил её шарфом. Женщина скончалась на месте. Чтобы скрыть произошедшее, мужчина завернул тело в большое количество полимерных пакетов, обмотал скотчем и вынес на балкон. Для устранения запаха он использовал различные химические вещества.