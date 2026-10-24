Задушил и спрятал на балконе: Ямалец полтора года жил рядом с телом убитой женщины
Ямалец полтора года прятал в своей квартире тело убитой сожительницы
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Ноябрьске 51-летнего мужчину арестовали по обвинению в убийстве сожительницы, тело которой он, по версии следствия, полтора года прятал на балконе квартиры. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Преступление произошло ещё в марте 2025 года. Мужчина проживал в квартире 51-летней женщины, с которой у него возник конфликт на почве личной неприязни.
Во время ссоры обвиняемый, как считает следствие, связал хозяйке квартиры руки и ноги, после чего задушил её шарфом. Женщина скончалась на месте.
Чтобы скрыть произошедшее, мужчина завернул тело в большое количество полимерных пакетов, обмотал скотчем и вынес на балкон. Для устранения запаха он использовал различные химические вещества.
После этого фигурант продолжал жить в квартире погибшей около полутора лет. По информации региональных СМИ, родственники женщины, обеспокоенные её длительным отсутствием, в октябре обратились в полицию.
Прибывшим правоохранителям мужчина сам указал на балкон, где находилось тело хозяйки квартиры. В ходе расследования выяснилось, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
Мужчине предъявили обвинение по статье об убийстве. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи назначили криминалистические экспертизы и продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.
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