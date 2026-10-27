«Мне жена изменила»: Математик из Петербурга, жестоко убивший сына и тёщу, раскрыл свой мотив

Учитель математики, задержанный по подозрению в убийстве двухлетнего сына и тёщи в Санкт-Петербурге, назвал причиной произошедшего предполагаемую измену своей возлюбленной. Об этом мужчина рассказал полицейским после задержания в посёлке Дружная Горка Ленинградской области.

Математик, жестоко убивший мать жены и сына, планировал покончить с собой после преступления — на него он решился якобы после измены супруги. Видео © Telegram / Ирина Волк

По словам задержанного, после случившегося он собирался покончить с собой.

«Мне жена изменила, она меня ненавидела», — заявил задержанный правоохранителям.

Трагедия произошла в Красносельском районе Петербурга. В квартире на улице Комиссара Грушко обнаружили тела двухлетнего мальчика и его 58-летней бабушки. Мать ребёнка также подверглась нападению, однако сумела выбраться через окно первого этажа и позвать на помощь. Женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии.

После происшествия подозреваемый скрылся. Известно, что 40-летний мужчина ранее преподавал физкультуру, а затем переквалифицировался в учителя математики. Его 32-летняя сожительница работала преподавателем истории и обществознания. Пара официально не состояла в браке.

Следственный комитет расследует уголовное дело об убийстве двух человек, в том числе малолетнего ребёнка, и покушении на убийство. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Life.ru сообщал, что подозреваемый оставил две записки после убийства ребёнка и его бабушки. В одной мужчина изложил претензии к сожительнице, а во второй попрощался с родителями и указал, где хранятся его сбережения.