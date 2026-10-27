Убившего мальчика и его бабушку математика задержали в Ленобласти

В Гатчинском районе Ленинградской области задержали бывшего учителя математики Дмитрия Накарякова, подозреваемого в убийстве двухлетнего мальчика и его 58-летней бабушки в Петербурге. Разыскиваемого мужчину нашли живым, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

40-летний мужчина скрывался после трагедии, произошедшей в Красносельском районе Северной столицы. В его отношении возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек, в том числе малолетнего, и покушении на убийство.

Тела женщины и ребёнка обнаружили 26 октября в квартире на улице Комиссара Грушко. Мать мальчика также подверглась нападению, однако сумела выбраться через окно первого этажа и позвать на помощь. Пострадавшую госпитализировали.

По данным СМИ, подозреваемый приходился погибшему мальчику отцом. Как ранее рассказывал Life.ru, мать ребёнка опасалась агрессивного поведения бывшего возлюбленного и старалась не оставлять сына с ним наедине.

Во время поисков правоохранители обнаружили две записки, предположительно оставленные подозреваемым. Одно из посланий было адресовано родителям мужчины, проживающим в Гатчине. В нём автор прощался с близкими и указал банковские счета, на которых хранились его деньги.