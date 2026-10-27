Зашёл за алкоголем и попал на камеры: Учителя, разыскиваемого за двойное убийство, заметили в Ленобласти

Учителя математики Дмитрия Накарякова, которого разыскивают по подозрению в убийстве двухлетнего сына и тёщи в Петербурге, предположительно, заметили в Ленинградской области. Мужчина, похожий на беглеца, попал на камеры видеонаблюдения во время покупки алкоголя. Об этом сообщает Mash на Мойке.

По информации телеграм-канала, разыскиваемого могли видеть в супермаркете в посёлке Дружная Горка. Кадры с предполагаемым подозреваемым разошлись по местным сообществам. Глава одного из поселений обратился к жителям с просьбой помочь полиции установить местонахождение мужчины.

40-летний Накаряков много лет работал педагогом. Сначала преподавал физкультуру, а затем переквалифицировался в учителя математики. Его бывшая возлюбленная, 32-летняя Анастасия, вела историю и обществознание. По данным источников, после возвращения из Курской области мужчина предложил женщине расстаться, однако продолжал бывать в её квартире.

Трагедия произошла в Красносельском районе Петербурга. В квартире на улице Комиссара Грушко обнаружили тела двухлетнего мальчика и его 58-летней бабушки. Мать ребёнка также подверглась нападению, но сумела спастись через окно первого этажа. С полученными травмами женщину госпитализировали.

По факту гибели женщины и ребёнка Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего, и покушении на убийство. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают местонахождение причастного к преступлению человека.

Ранее Life.ru сообщал о двух записках, обнаруженных после двойного убийства в Петербурге. Одно из посланий нашли в другой квартире предполагаемого подозреваемого. В нём автор обращался к родителям из Гатчины и перечислял счета, на которых хранились его деньги.