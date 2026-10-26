Убивший мальчика и его бабушку в Петербурге математик оказался отцом ребёнка

Учитель математики, подозреваемый в убийстве двухлетнего мальчика и его бабушки в Санкт-Петербурге, приходился ребёнку родным отцом. При этом мать малыша опасалась агрессивного поведения бывшего возлюбленного и старалась не оставлять их наедине. Об этом рассказала «Рен-ТВ» подруга пострадавшей женщины.

По словам собеседницы телеканала, пара официально не состояла в браке и мужчина не был указан в свидетельстве о рождении сына. Несмотря на расставание, он практически ежедневно приходил к бывшей возлюбленной и ребёнку. Женщина боялась вспышек агрессии со стороны мужчины, поэтому попросила свою мать временно переехать к ним. Таким образом она рассчитывала обезопасить сына и не допускать ситуаций, когда мальчик оставался бы с отцом без присмотра.

Подозреваемый 11 лет проработал учителем математики, однако покинул школу после конфликта. Руководство выдало ему отрицательную характеристику, из-за которой у мужчины впоследствии возникли трудности с трудоустройством.

Трагедия произошла в квартире на улице Комиссара Грушко в Красносельском районе Петербурга. По предварительным данным, мужчина напал с молотком на вернувшуюся домой бывшую сожительницу. Спасаясь, она выпрыгнула из окна первого этажа и обратилась за помощью. Пострадавшую госпитализировали. Прибывшие полицейские обнаружили тела её 58-летней матери и двухлетнего сына. Подозреваемый скрылся, его разыскивают. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух человек, включая малолетнего, и покушении на убийство.